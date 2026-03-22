Онкологи в Краснодаре удалили опухоль, возникшую из-запроблем с зубами и курения

В Краснодаре врачи спасли мужчину с опухолью на лице, которую вызвали курение и проблемы с зубами. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Пациенту 44 года. Полгода он терпел припухлость на внутренней стороне щеки. Образование болело, а затем начало кровоточить. Тогда мужчина обратился в больницу.
Врачи Клинического онкологического диспансера № 1 поставили диагноз: опухоль возникла из-за постоянной травмы слизистой зубами. Сыграло роль и многолетнее курение. Специалисты называют это одним из главных факторов риска рака.
К моменту обращения новообразование достигло почти трех сантиметров. Медики разработали индивидуальный план лечения и провели сложную операцию в несколько этапов. Онкологи удалили опухоль, пораженную часть щеки и лимфоузлы на шее — туда могли проникнуть раковые клетки.
Дефект тканей восстановили с помощью лоскута, взятого с предплечья пациента.
Хирургам удалось не только убрать опухоль, но и сохранить внешность пациента, а также функции лица. Спустя почти две недели мужчину выписали. Пересаженные ткани успешно прижились.
— Этот случай — важное напоминание о том, что даже небольшая, но постоянно травмируемая ранка во рту может привести к серьезным последствиям. Регулярные визиты к стоматологу, отказ от курения и своевременное обращение к врачу — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний, — подчеркнули в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
