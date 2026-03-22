Генконсул Идамкин раскрыл судьбу россиянки после крушения катера на Мальдивах

Россиянка, которая находилась среди пассажиров скоростной лодки, перевернувшейся у одного из островов Мальдивского архипелага, жива и не обращалась за помощью в генконсульство России. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил генеральный консул страны в Мале Алексей Идамкин.