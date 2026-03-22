Генконсул Идамкин раскрыл судьбу россиянки после крушения катера на Мальдивах

Россиянка, которая находилась среди пассажиров скоростной лодки, перевернувшейся у одного из островов Мальдивского архипелага, жива и не обращалась за помощью в генконсульство России. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил генеральный консул страны в Мале Алексей Идамкин.
— Россиянка жива, к нам за содействием не обращалась, — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Информация об инциденте появилась 22 марта. На судне находились семь человек: россиянка, британка и пятеро мужчин из Индии. Капитан катера, набравший высокую скорость возле острова Фелиду, не справился с управлением, и судно опрокинулось. Из-за этого в открытый океан упали пятеро человек, включая россиянку.
14 сентября 2025 года на Байкале в Ольхонском районе лодку с 55-летней женщиной и ее двухлетним внуком унесло течением. Ее супруг бросился в холодную воду, пытаясь добраться до судна, но утонул на глазах у жены.