Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в матче с «Колорадо»

Аналитики установили коэффициент на гол Овечкина в предстоящей встрече на отметке 2,20. При этом главным фаворитом среди бомбардиров матча считается форвард «Колорадо» Натан Маккиннон с коэффициентом 1,85.
Сам «Вашингтон» букмекеры называют андердогом: победа столичной команды в основное время оценивается коэффициентом 3,30, тогда как успех «Колорадо» — в 1,98.
Напомним, на счету 40-летнего Овечкина сейчас 999 шайб, спортсмен забросил её в домашнем матче против «Оттава Сенаторз» на 29-й минуте, открыв счёт в матче и став 25-м голом россиянина в текущем сезоне.
