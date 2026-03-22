Подолог из Якутска установила рекорд России, сделав педикюр 81 клиенту за сутки

Девушка работает в индустрии 18 лет. Она имеет медицинское образование и специализируется на диагностике и профилактике заболеваний стоп, кожи ног и ногтевых пластин. Мастер открыла первый в Якутии подологический центр, активно развивает nail-индустрию, проводит семинары и организует чемпионаты по педикюру.
Помимо профессиональной деятельности, рекордсменка занимается благотворительностью: вместе с командой она регулярно выезжает в дома престарелых. Предыдущее достижение в этой категории было побито после тщательной подготовки и организации непрерывного процесса приёма клиентов.
Ранее сообщалось, что многократный чемпион мира и президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд, нырнув под лёд Байкала на глубину 91 метр в рамках III международного фестиваля «Под лёд Байкала» в Листвянке. Погода была идеальной — солнечно и безветренно, спортсмен использовал гидрокостюм толщиной пять миллиметров. Он отметил, что работа в холодной воде требует исключительной выносливости, ответственности и преданности делу.
