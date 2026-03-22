Подолог из Якутска установила рекорд России, сделав педикюр 81 клиенту за сутки

Ранее сообщалось, что многократный чемпион мира и президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд, нырнув под лёд Байкала на глубину 91 метр в рамках III международного фестиваля «Под лёд Байкала» в Листвянке. Погода была идеальной — солнечно и безветренно, спортсмен использовал гидрокостюм толщиной пять миллиметров. Он отметил, что работа в холодной воде требует исключительной выносливости, ответственности и преданности делу.