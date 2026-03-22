Церемонию схождения Благодатного огня проведут даже при условиях ограничений

Иерусалимский Патриархат заявил, что церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня пройдет даже при ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет даже в условиях ограничений, которые могут быть продлены в Старом городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Иерусалимском Патриархате.

«Если двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то церемония схождения Благодатного огня все равно состоится», — говорится в сообщении.

В Патриархате напомнили, что в 2020 году церемония уже проводилась при ограничениях и без паломников на фоне пандемии. В этом году схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня должной пройти в Великую субботу, 11 апреля.

Ранее KP.RU сообщал, что сейчас Храм Гроба Господня остается закрыт для паломников. Израильские власти остановили доступ к нему с 28 февраля из-за начала конфликта с Ираном.