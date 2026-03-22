За попытку перевезти сервала из России в Мексику осудили жительницу Севастополя

Женщина перекрасила сервала под домашнюю кошку и оформила поддельные документы.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Севастополя осудили за попытку перевезти редкого хищника из России в Мексику. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор по делу о контрабанде экзотического животного. Женщина купила в России африканского сервала. Этот вид подпадает под действие международной конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю исчезающими видами. Рыночная стоимость хищника оценили более чем в 1,3 миллиона рублей.

Перевозчица планировала выгодно перепродать зверя в Мексике. Чтобы обмануть таможню в аэропорту Сочи, она пошла на хитрость. Женщина покрасила шерсть сервала и подготовила поддельные документы. В них хищник значился как обычная домашняя кошка.

Но маскировка не помогла. Сотрудники сочинской таможни заподозрили неладное во время осмотра в международном терминале.

— Женщину задержали сотрудники таможни в международном аэропорту Сочи, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Животное изъяли. В отношении контрабандистки возбудили уголовное дело. Суд признал её виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов. Наказание назначили в виде штрафа.

Судьбу сервала сейчас решают профильные ведомства. Обычно таких животных передают в специализированные центры или зоопарки, где им обеспечивают должный уход.

