Единая нить истории: в Музее янтаря открылась выставка белорусской культуры

В Калининградском Музее янтаря открылась выставка «Единая нить истории», посвящённая Дню единения народов Беларуси и России. Экспонаты привезли из Государственного музея истории белорусской литературы в Минске.
Год 80-летия области — повод вспомнить, что первые переселенцы прибывали в регион из белорусских деревень, и сегодня в нашей культуре живут белорусские традиции. Директор музея Константин Петунин отметил, что у многих калининградцев корни из Беларуси, и выставка поможет понять, как создавалась культура области.
На открытии присутствовали представители МИД, региональных властей и Генерального консульства Беларуси. В экспозиции — рушники, скатерти, элементы народных костюмов, книги белорусских писателей. Шесть разделов посвящены шести областям Беларуси, каждый объединён рушником и литературой родного края.
Особое место — рушнику как символу связи поколений. Куратор из Минска Олеся Кузнецова назвала его главным художественным символом национальной культуры.
Выставка будет работать до 19 апреля. А 21 марта музей приглашает на мастер-класс по вышивке белорусских орнаментов.