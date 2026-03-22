Жителям Подмосковья рассказали, как получить льготу на бесплатную парковку

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Жителям Московской области рассказали, как получить льготу на бесплатную парковку в регионе, за что могут эвакуировать автомобиль и что делать в таком случае.
«Чтобы получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой транспорт в реестр для бесплатной стоянки на всех платных парковках Подмосковья, следует обратиться к региональному ресурсу “Госуслуг”. Подробная информация о платных парковках есть на сайте Минтранса», — сообщает 360.ru.
По данным пресс-службы минтранса региона, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тысяч членов многодетных семей Подмосковья, свыше 800 владельцев электромобилей и около 260 владельцев мототранспорта. Они подали заявки и включены в региональный реестр.
В 360.ru добавили, что в Московской области машину могут эвакуировать за нарушения правил парковки. Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо получить официальное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений ГИБДД, УРАТК или ГУСТ МО. После этого нужно связаться по телефону с организацией, которая эвакуировала авто, чтобы уточнить адрес спецстоянки.