Эксперт Будилов: Мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых россиян

Злоумышленники научились подделывать видео с лицами знакомых с помощью технологии «дипфейк». Об этом рассказал руководитель группы антифрода в компании «Яндекс» Андрей Будилов.
— Видеосообщение от «руководителя» или звонок от «сотрудника полиции» с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества становятся трендом и встречаются все чаще, — отметил специалист.
По его словам, ранее для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сейчас для этого нужна лишь подписка на программу. При этом весь процесс создания таких материалов стал занимать меньше времени.
Будилов подчеркнул, что мошенники используют дипфейки для того, чтобы усилить доверие — знакомые лицо или голос снижают настороженность. Аферисты используют эти приемы наряду с классическими уловками, такими как создание срочности, передает РИА Новости.
Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина отметила, что при виде привычного лица жертва мошенников склонна игнорировать подозрительные детали поведения или речи, полагаясь на визуальное восприятие. По словам специалистов, визуальный канал перекрывает любые несоответствия в голосе, странные просьбы или неестественные интонации.