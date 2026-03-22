Эндокринолог Поляков: весеннее снижение энергии может сигналить о депрессии

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков объяснил, почему в весенний период появляется ощущение, что не хватает энергии. Это связано не только с питанием, но и с депрессивным состоянием.
Весной важно не только полноценно и сбалансированно питаться, но и подпитывать свой организм поливитаминными комплексами, поскольку такая комплексная работа способна улучшить самочувствие.
Но апатичное состояние весной может быть признаком и более серьезных проблем — она обусловлена психоэмоциональными факторами, то есть депрессивными и преддепрессивными состояниями. В таком случае витамина и минералами уже не помочь, пишет aif.ru.
Кроме того, весна — это время различных инфекционных заболеваний и начала аллергических реакций. Поэтому для повышения общей работоспособности необходимо выявить первопричину и понять, почему состояние не совсем комфортное. Поляков также добавил, что в весенний период не стоит фокусироваться на употреблении определенных овощей и фруктов, гораздо важнее сбалансированно питаться, дробить питание, соблюдать питьевой режим, а также режим сна и отдыха.
С приходом весны меняется продолжительность светового дня, перестраивается выработка серотонина и мелатонина. На этом фоне нервная система может реагировать острее — особенно у людей с уже имеющимися нарушениями, сообщает 360.ru.
Если после полноценного сна и выходных разбитость не проходит, а кофе бодрит лишь на полчаса, то проблема, скорее всего, кроется на клеточном или гормональном уровне, пишет RT.
Кстати, чтобы снизить риски весенней депрессии, врачи рекомендуют добавит в рацион томаты — в спелом виде они являются главным строительным материалом гормона счастья серотонина. Достаточно пары штук в сутки. Самое ценное в помидорах — это ликопин, сообщает Царьград.