Названы фрукты, необходимые организму весной

Витамин С — один из важнейших витаминов, которые необходимы для энергии и иммунитета, именно поэтому весной важно употреблять больше продуктов, содержащих данный витамин. Об этом aif.ru заявила диетолог Софья Кованова.
— Цитрусовые и киви полезны как источник витамина C и калия, хотя при повышенной кислотности желудка их стоит ограничивать, — считает специалист.
Она также рекомендовала есть весной побольше яблок, так как данные фрукты также богаты калием, а кроме того, содержат много клетчатки.
Ранее 360.ru рассказал, от каких фруктов можно легко набрать лишний вес. Избыточные килограммы могут легко появиться у человека, который любит бананы, инжир и виноград. Фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению. Также следует с осторожностью относиться к финикам и арбузу.