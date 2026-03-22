Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы фрукты, необходимые организму весной

Диетолог Кованова посоветовала есть весной цитрусовые и киви.

Источник: Комсомольская правда

Витамин С — один из важнейших витаминов, которые необходимы для энергии и иммунитета, именно поэтому весной важно употреблять больше продуктов, содержащих данный витамин. Об этом aif.ru заявила диетолог Софья Кованова.

— Цитрусовые и киви полезны как источник витамина C и калия, хотя при повышенной кислотности желудка их стоит ограничивать, — считает специалист.

Она также рекомендовала есть весной побольше яблок, так как данные фрукты также богаты калием, а кроме того, содержат много клетчатки.

Ранее 360.ru рассказал, от каких фруктов можно легко набрать лишний вес. Избыточные килограммы могут легко появиться у человека, который любит бананы, инжир и виноград. Фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению. Также следует с осторожностью относиться к финикам и арбузу.