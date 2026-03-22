Овечкин стал вторым игроком с 1000 шайбами в НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 1000 шайб с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф.
Первым хоккеистом, достигшим этой отметки, является канадец Уэйн Гретцки.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году и на протяжении карьеры регулярно входит в число лучших снайперов лиги. По количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ он занимает первое место.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф в матче против «Оттава Сенаторз». Он отличился на 29-й минуте встречи. В текущем сезоне на его счету 25 голов. В регулярных чемпионатах НХЛ форвард забросил 922 шайбы без учета плей-офф. В одном из предыдущих матчей против «Филадельфия Флайерз» он также отметился результативной передачей.