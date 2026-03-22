Модель OnlyFans вынуждена платить «налог на грудь» из-за редкого недуга

Макромастия (или гигантомастия) — редкое заболевание, характеризующееся чрезмерным разрастанием ткани молочных желёз. Точные причины его возникновения до конца не изучены, но врачи связывают его с гормональными нарушениями, генетической предрасположенностью или изменениями в эндокринной системе. Заболевание может проявиться в подростковом возрасте, во время беременности или после приёма некоторых гормональных препаратов.