Суд в Дагестане взыскал с больницы 1,5 млн рублей за смерть пенсионера

В Дагестане с больницы за смерть пациента взыскали 1,5 млн рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Кизилюртовский районный суд рассмотрел дело 70-летнего мужчины. В 2018 году скорая доставила его в больницу с температурой 39 градусов. Как следует из материалов суда, пациента положили в инфекционное отделение, но врач на осмотр так и не пришел. Дежурный доктор назначила лечение по телефону. Анализы для уточнения диагноза брать не стали.
Мужчина жаловался родным, что чувствует себя плохо, а медперсонала рядом нет. Позже он потерял сознание. Дежурные не сообщили об этом лечащему врачу. Вместо этого они просто поставили в палату биотуалет.
Утром у пациента началось внутреннее кровотечение. Врача на месте не оказалось. Родственники побежали в реанимацию за помощью. Мужчину экстренно прооперировали, но состояние оставалось тяжелым.
Позже кровотечение возобновилось. Хирурги отказались делать повторную операцию, предложив ждать санавиацию. Прибывшие врачи объяснили: причина в некачественных швах после первой операции.
Родственники круглосуточно дежурили у реанимации, покупали недостающие лекарства. Спасти пациента не удалось.
Эксперты выявили многочисленные нарушения. Суд пришел к выводу: врачи могли и должны были поставить правильный диагноз, назначить адекватное лечение и своевременно провести операцию, но этого не сделали.
Дежурному врачу, заведующим отделениями, реаниматологу и хирургу объявили выговоры и лишили премий на месяц. В пользу сына погибшего суд взыскал с больницы 1,5 миллиона рублей.
