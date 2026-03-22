Овечкин достиг отметки в тысячу голов в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в воскресенье, 22 марта, стал вторым игроком, которому удалось забросить тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф.
Спортсмен достиг этой отметки в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Теперь на его счету 923 гола в регулярных матчах и 77 — в плей-офф.
Рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф удерживает канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который смог забить 1016 голов. В регулярных чемпионатах форвард забросил шайбу 894 раза, а в матчах Кубка Стэнли — 122 раза.
Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, а канадец — в плей-офф НХЛ, передает ТАСС.
3 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин сделал результативную передачу, увеличив общее количество очков в регулярных чемпионатах за один клуб до 1670. Благодаря этому спортсмен поднялся на пятое место в истории НХЛ по очкам, набранным в составе одного клуба, обойдя Гретцки, который за «Эдмонтон Ойлерс» набрал 1669 очков.