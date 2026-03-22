Овечкин достиг отметки в тысячу голов в НХЛ с учетом плей-офф

3 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин сделал результативную передачу, увеличив общее количество очков в регулярных чемпионатах за один клуб до 1670. Благодаря этому спортсмен поднялся на пятое место в истории НХЛ по очкам, набранным в составе одного клуба, обойдя Гретцки, который за «Эдмонтон Ойлерс» набрал 1669 очков.