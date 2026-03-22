FT: Иран нанес удары по объектам в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по газовым предприятиям в Катаре, используя ракеты, которые способны обходить системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Атаки на комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot», — говорится в материале.
Удары были нанесены по предприятиям переработки газа и производству СПГ на севере Катара 18 и 19 марта. Это стало ответом Ирана на атаку объектов на месторождении газа «Южный Парс».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше