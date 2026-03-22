FT: Иран нанес удары по объектам в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

Тегеран атаковал комплекс QatarEnergy в Катаре маневренными ракетами, способными обходить системы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по газовым предприятиям в Катаре, используя ракеты, которые способны обходить системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Атаки на комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot», — говорится в материале.

Удары были нанесены по предприятиям переработки газа и производству СПГ на севере Катара 18 и 19 марта. Это стало ответом Ирана на атаку объектов на месторождении газа «Южный Парс».

Ранее KP.RU сообщал, что Иран впервые применил против Израиля новейшие управляемые ракеты Nasrallah. Как заявили в КСИР, система является усовершенствованной и управляемой ракетой Qadr.

