«Прогресс МС-33» состыкуют с МКС в ручном режиме из-за сбоя

Одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении, сообщили в Роскосмосе.

Источник: Аргументы и факты

Состыковку грузового корабля «Прогресс МС-33» с Международной космической станцией (МКС) проведут в ручном режиме, такая необходимость возникла из-за сбоя в раскрытии одной из антенн, сообщили в «Роскосмоса».

«По информации Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС, после выведения транспортного грузового корабля “Прогресс МС-33” одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении», — говорится в сообщении в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что антенна предназначена для автоматической стыковки корабля и МКС. Теперь члены экипажа российского сегмента МКС готовятся провести стыковку «Прогресса МС-33» на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полётам и является понятной работой», — пояснил глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

Ранее Роскосмос сообщил об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставит грузовой корабль «Прогресс МС-33» на орбиту. Стыковка с модулем «Поиск» Международной космической станции ожидалась в 16.35 мск 24 марта. «Прогресс МС-33» доставит на станцию грузы для экипажа и станции, топливо, питьевую воду и кислород.