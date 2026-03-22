«Прогресс МС-33» состыкуют с МКС в ручном режиме из-за сбоя

Ранее Роскосмос сообщил об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставит грузовой корабль «Прогресс МС-33» на орбиту. Стыковка с модулем «Поиск» Международной космической станции ожидалась в 16.35 мск 24 марта. «Прогресс МС-33» доставит на станцию грузы для экипажа и станции, топливо, питьевую воду и кислород.