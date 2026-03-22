«Пусть выбирает сам». Буйнов о внуке, который отказался быть офицером

Певец честно признался, что очень расстроился когда любимый внук-красавец решил стать дизайнером.
Общаясь с журналистами после концерта, Александр Буйнов сделал акцент на отношениях с 20-летним Сашей, который учится в институте на втором курсе.
«Я не буду уподобляться тем умникам старшего возраста, которые говорят: “Я в ваше время… я в вашем возрасте уже саблей махал вместе с Будённым… “Нет, не буду я этого делать и никому не советую. Самое главное для меня сегодня — общение с моим внуком, который в институте на втором курсе. Когда он спрашивает что‑то не советом, я ему отвечаю не советом. И он прекрасно понимает”, — поделился артист.
По словам Буйнова, он рассказывает внуку реальные случаи из своей жизни, избегая нравоучений.
«Начинаю, так, Сань, я тебе расскажу один случай из жизни. И он прекрасно знает, что это из моей. Потому что у меня всего в жизни было с головой! И он с удовольствием слушает это. Я ему говорю: это не совет, как поступать. Просто у меня случилось именно так, а не по‑другому. Так было, когда я любил… так другое переживание я проживал. Поэтому если ты романтик, если у тебя осталось чувство романтизма в душе — больше пользуйся тем, что ты живой человек», — рассказал певец.
Особое внимание Буйнов уделил выбору профессии внука. Оказалось, что Александр окончил Суворовское училище, но не стал военным, что несколько расстроило известного деда.
«В моих глазах, пока он учился в Суворовском училище, я думал, что он станет офицером. Я так гордился — такой пацан классный, двухметровый! Я говорю: “Ты смотри, девчонки сейчас на тебя как смотрят, даже когда ты просто э в этой форме”. А он втайне уже вынашивал планы, что хочет стать дизайнером. Я чувствовал это к концу окончания училища, что, наверное, так будет. Нельзя неволить людей. Нельзя неволить девчонок или пацанов, ребят, которые учатся, которые заканчивают школу, которые учатся в институте. Пусть выбирают сами себе дорогу», — подчеркнул артист.