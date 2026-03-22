NASA сообщило о «неполадке» при работе антенны на корабле «Прогресс МС-33»

— После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс» корабля «Прогресс» не раскрылась в соответствии с планом. Все остальные системы работают штатно, — говорится в тексте заявления.
Представители агентства добавили, что в случае если антенна не развернется, командир Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков возьмет ручное управление кораблем при сближении и стыковке со станцией с помощью системы телеоператорного режима управления, передает сайт NASA.
22 марта «Прогресс МС-33» запустили с площадки № 31 космодрома Байконур, после чего он успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он присоединится к модулю «Поиск» 24 марта в 16:35. Российский грузовой корабль доставит на МКС 2509 килограммов грузов.
20 января Сергей Кудь-Сверчков показал, как МКС проплывает сквозь полярное сияние, возникшее из-за сильной магнитной бури на Земле.