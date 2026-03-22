NASA сообщило о «неполадке» при работе антенны на корабле «Прогресс МС-33»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 22 марта, сообщило о якобы неполадке во время развертывания антенны российского транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33».

— После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс» корабля «Прогресс» не раскрылась в соответствии с планом. Все остальные системы работают штатно, — говорится в тексте заявления.

Представители агентства добавили, что в случае если антенна не развернется, командир Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков возьмет ручное управление кораблем при сближении и стыковке со станцией с помощью системы телеоператорного режима управления, передает сайт NASA.

22 марта «Прогресс МС-33» запустили с площадки № 31 космодрома Байконур, после чего он успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он присоединится к модулю «Поиск» 24 марта в 16:35. Российский грузовой корабль доставит на МКС 2509 килограммов грузов.

20 января Сергей Кудь-Сверчков показал, как МКС проплывает сквозь полярное сияние, возникшее из-за сильной магнитной бури на Земле.

