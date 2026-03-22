Ученые рассказали, в какой части России можно будет увидеть северные сияния

В европейской части России можно будет увидеть северные сияния вечером 22 марта, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«В ближайшие часы возможно наблюдение интенсивных северных сияний в европейской части страны», — сказано в публикации.
По словам ученых, расчетные модели показывают, что вечером 22 марта шансы увидеть северные сияния одни из самых больших за последние месяцы. В частности, это природное явление, вероятно, можно будет заметить в Мурманске и Воркуте.
Ранее сообщалось, что магнитная буря уровня G3 вызвала полярное сияние в Московской области.