Стоматолог ответила, нужно ли корректировать прикус молочных зубов

Корректировать прикус необходимо даже в детском возрасте — хотя молочные зубы затем выпадут, специальные пластины помогут избавить ребенка от проблем в будущем. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на стоматолога Валентину Черноног.
— Период смены зубов дети часто переносят тяжело: из-за шатающихся зубов им сложно жевать, может снижаться аппетит. Это временные трудности, и в это время важно продолжать наблюдение у ортодонта. Раннее лечение пластинками нередко позволяет избежать длительного ношения брекетов в подростковом возрасте, — считает специалист.
Уточняется, что пластины стимулируют или сдерживают рост челюстей и помогают корректировать положение зубов. Брекет-системы применяют в более старшем возрасте для выравнивания постоянных зубов.
Телеканал «Царьград» рассказал, что на формирование прикуса влияют привычки и даже пища. Для формирования правильного зубного ряда у ребенка после шестимесячного возраста рекомендуется отказаться от ночных кормлений и давать малышу только теплую воду.
Газета «Известия» отметила, что патологии прикуса у детей могут возникать из-за таких привычек, как сосание пальца, использование соски или держание посторонних предметов во рту.