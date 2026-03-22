Военный эксперт Леонков: авторитет США в Ормузском проливе равен нулю

Эксперт объяснил, почему Иран доминирует и диктует условия по прохождению пролива.

Источник: Комсомольская правда

США не имеют реального влияния в Ормузском проливе и это понимают даже партнеры Вашингтона. Об этом заявил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он отметил, что несмотря на заявления Вашингтона о достижениях своих военных в этом регионе, реальное положение дел свидетельствует об ином — доминирует Иран. Он наглядно показывает, что контролирует ситуацию в Ормузском проливе, определяя, каким государствам разрешено перевозить нефть.

Корабли дружественных стран получают доступ без препятствий, многие платят за пересечение пролива, а вот государства, поддерживающие агрессивные действия США и Израиля, вовсе лишились возможности отправлять свои корабли.

В то же время США лишь декларируют свое присутствие, утверждая, что в регионе действуют их авиация и беспилотники, однако на практике это не оказывает никакого влияния на регулирование судоходства.

Эксперт также отметил, что вторым подтверждением слабости позиций США стал отказ европейских государств направлять свои военно-морские силы в регион, потому что только Иран способен обеспечить реальную безопасность для прохода судов через пролив.

— Факт того, что многие страны идут на договоренности с Ираном, говорит о том, что авторитет США в Ормузском проливе равен нулю, — говорит Леоненков NEWS.ru.

Европейские партнеры США по НАТО уже подтвердили, что готовы направить боевые силы в пролив для сопровождения танкеров, но только после завершения военного конфликта.

