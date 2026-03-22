Россиянам рассказали, как не угодить «в зубы» проснувшихся ядовитых гадюк

Их укус может вызвать резкую боль, отёк, слабость, головокружение и нарушения координации. Поэтому при укусе важно сохранять спокойствие, так как паника ускоряет распространение яда, ограничить подвижность и приподнять укушенную конечность выше уровня сердца. Нельзя разрезать или высасывать рану. Следует наложить тугую, но не перекрывающую кровоток повязку и немедленно вызвать скорую помощь.
Чтобы снизить риск укуса, необходимо носить закрытую обувь и длинные штаны при прогулках в лесу, внимательно смотреть под ноги и на поваленные брёвна, где змеи любят греться. Ни в коем случае нельзя пытаться их ловить или убивать, большинство укусов происходят именно при попытке контакта.
«Помните, что своевременное оказание помощи и соблюдение правил безопасности делают риск укуса значительно менее опасным», — подчеркнул кандидат ветеринарных наук в интервью «Газете.ru».
К слову, с приходом тепла и на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.
