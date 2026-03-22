«Не путать с простудой»: врач рассказала, как отличить менингит от ОРВИ

Смертельно опасная менингококковая инфекция может начинаться как обычная простуда, на что обратить внимание, чтобы не спутать менингит с ОРВИ, сообщила в разговоре с «РИАМО» врач-невролог Екатерина Демьяновская.
— Первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают обычную вирусную инфекцию: внезапно поднимается температура, появляется боль в горле, общая слабость. Затем появляются стойкая головная боль, рвота, звукобоязнь. Боль и дискомфорт усиливаются от яркого света, — перечислила медик.
Врач указала еще один из типичных признаков менингококковой инфекции — это темные мелкие точки на коже, которые имеют тенденцию сливаться. При подобном симптоме важно немедленно вызвать скорую помощь.
Как подчеркнул телеканал «Царьград», по данным Минздрава РФ, менингококковая инфекция больше не сезонна и выявляется в стране круглый год. За 2014−2024 годы заболеваемость детей превышает показатели взрослых, но вакцинация сокращает этот разрыв.
Газета «Известия» рассказала, что менингит — это опасное заболевание, при котором воспаляется оболочка спинного или головного мозга. Заболевание может быть вызвано как вирусами, так и бактериями, грибками или паразитами.