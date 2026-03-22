Власти США заявили о хаосе в аэропортах страны из-за частичного шатдауна

Американские аэропорты продолжат сталкиваться с серьезной нехваткой сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), если Конгресс США не согласует в ближайшее время финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил министр транспорта страны Шон Даффи.
— Если не решить проблему с финансированием (министерства — прим. «ВМ») внутренней безопасности, думаю, еще больше агентов TSA будут увольняться, будут не являться на службу. Они будут искать другую работу, чтобы иметь возможность платить за жилье и еду, — высказался министр.
Он отметил, что в некоторых аэропортах страны не хватает 30−40 процентов агентов TSA, и в таких случаях работа аэропортов фактически оказывается парализована. По словам Даффи, представители Минтранса просят их выйти на работу и обещают заплатить за все время без финансирования, но они живут в «сегодняшнем дне, не в завтрашнем», передает ABC News.