Белорусский акушер-гинеколог объяснила, есть ли связь между ЭКО и раком у женщин

Врач — акушер-гинеколог Светлана Мазитова, заведующая женской консультации Клинического родильного дома Минской области, объяснила в эфире телеканала СТВ, есть ли связь между ЭКО и раком.
Специалист назвала утверждение, что у женщины диагностируют онкологию или «хоть чего-нибудь, но диагностируют» при планировании беременности методом ЭКО, популярным мифом. Вместе с тем Светлана Мазитова заметила:
«Каждый акушер-гинеколог знает, что когда женщина подвергается гормональной стимуляции, то, конечно, если в организме уже существует рак и мы о нем не знаем, то, безусловно, ЭКО подстегнет развитие этого рака».
По словам врача, именно по этой причине на этапе подготовки к программе ЭКО женщину ждет «тщательное обследование для выявления предраков».
«Все они диагностируются, лечатся, и только после этого женщина вступает в протокол», — говорит Мазитова.
Также акушер-гинеколог объяснила особенности ЭКО для одиноких женщин в Беларуси: «Может воспользоваться только донорским сперматозоидом, а не привести за руку гражданского мужа».
Кстати, мы рассказывали, что кефирный продукт с бактерией долголетия аккермансией появится в магазинах Беларуси.
Ранее российская писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии.
Также сообщалось, что проезд на наземном транспорте и метро в Минске дорожает сразу на 15 копеек.