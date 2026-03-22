На Летнем озере заметили подростков, которые прыгали и плясали на льду

Выход на замёрзшие водоёмы в Калининградской области сейчас запрещён.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на Летнем озере заметили подростков, которые вышли на тонкий лёд и устроили там опасные развлечения. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 22 марта.

По словам очевидцев, около 20:00 дети вышли на лёд — прыгали, танцевали. Прохожие не обращали на пару тинейджеров внимания. «Была надежда на пожилую пару, но они тихонько посокрушались о нынешнем поколении и пошли дальше», — рассказали калининградцы. Подростки, заметив, что на них смотрят, продолжили резвиться как ни в чём не бывало.

В Калининградской области из-за потепления и ухудшения обстановки на водоёмах ввели запрет выхода на лёд. Тем, кому всё ещё хочется прогуляться по замёрзшей поверхности, грозит штраф.