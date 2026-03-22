Россиян научили «взламывать» генетический код ради улучшения качества кожи

На состояние кожи влияет работа многих генов, в том числе COL1A1, MMP1, AQP3 и TYR, которые определяют, насколько она будет упругой, увлажнённой, защищённой от солнца и как быстро появятся морщины, рассказала генетик Анастасия Сивакова. По её словам, основу кожи составляет белок коллаген, за синтез которого отвечает ген COL1A1, а ген MMP1 разрушает коллаген для обновления тканей и заживления ран.