Бывший глава ЕК Юнкер: Европе нужна нормализация отношений с Россией

Европа нуждается в нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Handelsblatt.
«Изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — отметил он.
Юнкер подчеркнул, что в настоящий момент сближение с Россией невозможно, однако переговоры между сторонами не только допустимы, но и желательны. По словам экс-главы ЕК, Европе стоит сотрудничать с РФ, однако европейцы ничего не знают о глубинной России и о том, что происходит за границами региона.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения между Россией и странами Европы. По словам главы государства, сейчас они оставляют желать лучшего, однако существует надежда на их восстановление в будущем.