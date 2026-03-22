В Хабаровском крае подкармливают копытных, чтобы тигры не выходили к людям

«В рационе тигров — копытные. Сейчас такой сезон, когда копытным сложно добыть себе еду — снега в этом году было много, он подмерз, получился наст. Им проблематично пробираться по лесу. Необходимо подкармливать, чтобы они могли выжить и дать потомство. Чем больше в лесу копытных, тем меньше у тигра потребности идти к людям», — объясняет Петр Складнев.