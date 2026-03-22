В Хабаровском крае подкармливают копытных, чтобы тигры не выходили к людям

Столовые для копытных животных стали оборудовать в лесах Хабаровского края. Угощения раскладывают в местах их обитания. Это поможет сохранить необходимый баланс в природе и сократить визиты в населенные пункты тигров.
Васька — молодой тигр, отловленный охотоведами в районе поселка Сита. Сейчас он под присмотром ветеринаров.
— Повадился ходить в поселок, собак давить. Отловили — в нем восемь пуль показало МРТ! Травмирован глаз, он плохо видит. Конечно, как ему добыть себе пропитание в лесу? Вот он и пошел к людям, где не надо гоняться за добычей, — рассказывает заместитель начальника управления охотничьего хозяйства — начальник отдела сохранения объектов животного мира Петр Складнев.
Рядом с Васькиной клеткой заперты привезенные на экспертизу вещдоки — убиенные козел и корова. Жертвы тигриного аппетита. Если подтвердится, что животных задрал именно хищник, хозяевам компенсируют урон. Это делается, чтобы не усугублять конфликт между людьми и тиграми. Покалеченному Ваське больше не хулиганить на воле — он там не выживет. Решено оставить зверя под присмотром специалистов и подлечить.
По статистике охотоведов, 70 процентов конфликтных хищников имеют травмы — были сбиты машиной или словили пулю. Редко ранены другими дикими животными. И крайне редко идут в населенные пункты из-за отсутствия в тайге их обычной пищи.
«В рационе тигров — копытные. Сейчас такой сезон, когда копытным сложно добыть себе еду — снега в этом году было много, он подмерз, получился наст. Им проблематично пробираться по лесу. Необходимо подкармливать, чтобы они могли выжить и дать потомство. Чем больше в лесу копытных, тем меньше у тигра потребности идти к людям», — объясняет Петр Складнев.
Среди угощений, которые вывозят в лес, — мешки с овсом, кукурузой, тяжелые брикеты с солью — лизунец и сено. «Скоро по сарафанному радио разнесется по лесу, что тут оставили еду. Сегодня-завтра здесь уже будут первые едоки», — уверяют инспекторы.
Наполнять кормушки для копытных охотоведы будут до середины апреля, пока не покажется первая зелень. Тогда лесные жители смогут уже питаться сами.