Командир МКС показал с орбиты стартовую площадку «Союза-2.1а»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-33» прошел успешно в 15:00 мск с площадки № 31 космодрома Байконур. Около 15:10 мск ракета вывела на орбиту корабль массой около 7,4 тонны, теперь он направляется в сторону МКС. Полет до станции составит примерно 49,5 часов. Ожидается, что стыковка корабля со станцией будет осуществлена 24 марта в ручном режиме после неполадок при развертывании одной из антенн корабля.