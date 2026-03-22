Командир МКС показал с орбиты стартовую площадку «Союза-2.1а»

МКС, 22 марта. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир станции космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков поделился видом с орбиты на стартовую площадку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-33» за пару минут до старта ракеты.
«К сожалению, в момент старта мы должны были быть в 1 тыс. км от места пуска, поэтому сняли ракету заранее, за пару минут до старта», — сообщил космонавт.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-33» прошел успешно в 15:00 мск с площадки № 31 космодрома Байконур. Около 15:10 мск ракета вывела на орбиту корабль массой около 7,4 тонны, теперь он направляется в сторону МКС. Полет до станции составит примерно 49,5 часов. Ожидается, что стыковка корабля со станцией будет осуществлена 24 марта в ручном режиме после неполадок при развертывании одной из антенн корабля.
На головном обтекателе ракеты размещена официальная эмблема «Недели космоса», которая приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское «Поехали!». Отправка эмблемы в космос станет знаковым событием и официальным стартом масштабной программы.
Первая в истории России «Неделя космоса» пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Государственная корпорация «Роскосмос».