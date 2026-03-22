Впавшую в кому в Таиланде жительницу Крыма готовят к отправке в Россию

Впавшую в кому в Таиланде жительницу города Саки готовят отправить в Россию. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Девушка — инвалид-колясочник. Полгода назад она переехала из Екатеринбурга в Крым. В Саках есть условия для маломобильных людей. На отдых в Таиланд она копила несколько лет: шила на заказ одежду и шторы.
В Паттайю девушка прилетела 15 января. Обратный билет был на 15 марта. Но в начале марта девушке удалили зуб мудрости. Простая операция обернулась трагедией. 8 марта она впала в кому и оказалась в реанимации.
В тайской больнице врачи поставили тяжелые диагнозы: сепсис, проблемы с легкими, почками и печенью. Дышать крымчанка может только с помощью аппарата ИВЛ.
Сестра пострадавшей рассказала, что перевозку планируют на 23 марта.
— В данный момент подтверждаем бронь билетов, — сообщила она.
Сейчас родственники ждут врача из Москвы и собирают оставшуюся сумму на транспортировку. Нужно более 300 тысяч рублей.
Из аэропорта девушку доставят в один из медицинских центров Москвы. Лечить тяжелобольную будут столичные врачи.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.