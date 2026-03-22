Терапевт назвал нетипичные симптомы анафилактического шока

Терапевт Врублевский: боль в животе и рвота могут указывать на сильную аллергию.

Источник: Комсомольская правда

Сильная аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку — угрожающему жизни состоянию. О том, какие признаки могут указывать на аллергию, сообщил aif.ru ассистент кафедры поликлинической терапии Александр Врублевский.

— Анафилактический шок, по словам врачей, развивается в течение нескольких минут или часов после контакта с аллергеном. Симптомы угрожающего состояния: резкое падение давления, слабый пульс, головокружение, тошнота, рвота, боли в животе, — сказал доктор.

Медик напомнил, что часто у пациентов также внезапно проявляется отек горла, осиплость голоса, свистящее дыхание, зуд или обширная крапивница.

Life.ru предупредил, что аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте — такую форму называют латентной. При этом предсказать возникновение недуга до наступления сезона невозможно, хотя работа над решением проблемы уже ведется.

360.ru рассказал, что при анафилактическом шоке в первую очередь следует устранить контакт с аллергеном у пострадавшего, а затем контролировать его состояние до приезда медиков. Если шок был вызван укусом насекомого, необходимо сразу же вынуть жало и приложить к пораженному месту лед.