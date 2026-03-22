Глава СК РФ затребовал повторный доклад о смерти новорожденного в Крыму

Глава СК РФ затребовал повторный доклад о смерти новорожденного в Симферополе. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
В социальных сетях вновь появилась информация о гибели младенца в перинатальном центре Симферополя. По данным авторов публикаций, причиной смерти ребенка и тяжелых последствий для здоровья матери могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручал взять расследование этого уголовного дела под личный контроль. Ребенок скончался от сепсиса и асфиксии.
Теперь глава ведомства потребовал представить ему повторный доклад о ходе расследования.
