Долина рассказала, что верит в то, что после черной полосы наступает белая

ПОДОЛЬСК, 22 мар — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что верит в то, что после черной полосы обязательно наступает белая — после несчастья обязательно придет радость.
Долина дала концерт «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Подольске в воскресенье.
«Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось вернулось к вам во стократ, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая», — сказала она со сцены, завершая концерт.
Кроме того, Долина поблагодарила публику за встречу, наполненную теплом и улыбками.
«Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Для нас самое важное, для чего мы выходим на сцену — это видеть ваши счастливые глаза и слышать ваши аплодисменты. Ради этого мы живем и готовы по несколько концертов в день давать», — отметила певица.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что вечером в доме культуры «Октябрь» в Подольске собралось около 600 человек — то есть заполняемость зала составила около 70%.