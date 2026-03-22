Адвокат объяснил, как привлечь к ответственности за оскорбления в интернете

Если правонарушение было совершено в интернете, то нужно сразу же сделать скриншоты.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которых оскорбили в интернете, имеют полное право призвать обидчика к ответу. Как это сделать, рассказал в беседе с «РИАМО» адвокат Антон Ключко.

— Если правонарушение было совершено в интернете: в комментариях на сайте или в мессенджере, то нужно сразу же сделать скриншоты, подтверждающие данный факт, а затем пойти к нотариусу, чтобы заверить у него переписки, — посоветовал специалист.

Эксперт напомнил, что оскорбление и клевета со стороны юридического лица — это административные правонарушения, для привлечения к ответственности нужно будет написать заявление в прокуратуру. Если речь идет о физическом лице, то заявление нужно подавать мировому судье.

Как отметила газета «Известия», также можно обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, особенно если оскорбления были публичными, в частности, в интернете. Такой способ, например, часто выбирают интернет-тролли и хейтеры, которые почти всегда действуют анонимно. К заявлению желательно приложить заключение лингвистической экспертизы, в которой дается оценка текста на предмет наличия информации, которую можно квалифицировать как оскорбительную. В случае необходимости можно заявить ходатайство о ее назначении.