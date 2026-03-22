ТАСС: Церемония схождения Благодатного огня состоится даже при ограничениях

Патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, пройдет даже в случае продления военных ограничений в иерусалимском Старом городе. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Иерусалимском Патриархате.
— Опыт у Патриархата есть. На церемонии в 2020 году, когда была пандемия, патриарх находился в храме и провел церемонию вместе с членами Святогробского братства, — говорится в материале.
После завершения церемонии отцы-святогробцы отвезут благодатный огонь в специальных фонарях на пограничные пункты для его передачи в другие страны, передает агентство.
20 апреля Благодатный огонь доставили из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и представители крымского духовенства. В храме огонь передавали от свечи к свече всем собравшимся. После этого его направили в Свято-Владимирский собор в Херсонесе.
В 2025 году перед началом церемонии схождения Благодатного огня сразу после открытия храма Гроба Господня в Иерусалиме из него вылетел голубь — символ мира.