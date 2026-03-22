Шизофрения меняет стиль письма у пациентов, выяснили ученые

Ученые установили, что при шизофрении пациенты с разными симптомами по-разному пишут тексты — от длинных и несвязных до коротких.

Источник: Аргументы и факты

Шизофрения влияет на стиль письма: пациенты с разными симптомами по-разному излагают текст, показало исследование, опубликованное в Journal of Writing Research.

В работе участвовал 41 взрослый пациент. Им предложили прочитать рассказ объемом около 530 слов и затем написать его пересказ без ограничений по времени.

Анализ показал, что у пациентов с галлюцинациями и бредом тексты получаются более длинными. В них больше идей и слов, однако структура часто нарушается.

Такие пересказы содержат повторы и искажения сюжета. При этом связность текста снижается.

Участники с преобладанием апатии и сниженной речевой активности, напротив, писали короткие тексты. В них чаще сохранялась основная линия сюжета, но возникали ошибки.

У этой группы чаще фиксировались проблемы с орфографией, пунктуацией и разделением слов.

В целом большинство участников сохраняли хронологию событий и использовали глаголы прошедшего времени. При этом многие лучше запоминали второстепенные детали, чем ключевые элементы истории.

Ранее сообщалось, что ученые связали частые ночные пробуждения с ухудшением памяти и снижением скорости обработки информации. Исследование показало, что уже на следующий день после нарушенного сна у людей ухудшаются когнитивные функции и концентрация.