Шизофрения меняет стиль письма у пациентов, выяснили ученые

Шизофрения влияет на стиль письма: пациенты с разными симптомами по-разному излагают текст, показало исследование, опубликованное в Journal of Writing Research.
В работе участвовал 41 взрослый пациент. Им предложили прочитать рассказ объемом около 530 слов и затем написать его пересказ без ограничений по времени.
Анализ показал, что у пациентов с галлюцинациями и бредом тексты получаются более длинными. В них больше идей и слов, однако структура часто нарушается.
Такие пересказы содержат повторы и искажения сюжета. При этом связность текста снижается.
Участники с преобладанием апатии и сниженной речевой активности, напротив, писали короткие тексты. В них чаще сохранялась основная линия сюжета, но возникали ошибки.
У этой группы чаще фиксировались проблемы с орфографией, пунктуацией и разделением слов.
В целом большинство участников сохраняли хронологию событий и использовали глаголы прошедшего времени. При этом многие лучше запоминали второстепенные детали, чем ключевые элементы истории.
