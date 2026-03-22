FT: Иран атаковал предприятия в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

Иран при атаке на предприятия в Катаре использовал ракеты, которые могут обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источник.
«Атаки на комплекс Qatar Energy включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы ПВО Patriot», — сказано в материале.
Отметим, газовые предприятия в Рас-Лаффане подверглись ударам 18 и 19 марта. Атака стала ответом на действия США и Израиля.
Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что у стран Персидского залива заканчиваются ракеты ПВО для отражения атак Ирана.