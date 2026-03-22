Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Иран атаковал предприятия в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

На Западе заявили, что Иран при атаке на предприятия в Катаре использовал маневренные ракеты, которые могут обходить системы ПВО Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Иран при атаке на предприятия в Катаре использовал ракеты, которые могут обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

«Атаки на комплекс Qatar Energy включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы ПВО Patriot», — сказано в материале.

Отметим, газовые предприятия в Рас-Лаффане подверглись ударам 18 и 19 марта. Атака стала ответом на действия США и Израиля.

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что у стран Персидского залива заканчиваются ракеты ПВО для отражения атак Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше