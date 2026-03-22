1 000 голов в 40 лет. Биография Александра Овечкина

В июне 2004 года Александр Овечкин был выбран на драфте НХЛ (ежегодном мероприятии, заключающемся в передаче прав на молодых хоккеистов, соответствующих определенным критериям отбора, командам лиги) клубом «Вашингтон» под первым номером (до этого из россиян первый номер драфта получал только Илья Ковальчук в 2001 году). В связи с тем, что в НХЛ сезон-2004/05 был отменен из-за локаута (приостановки игр), Овечкин остался еще на один год в московском «Динамо». В том сезоне нападающий помог команде выиграть чемпионат России.