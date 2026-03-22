1 000 голов в 40 лет. Биография Александра Овечкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта 2026 года российский хоккеист Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф.
Биография.
Родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец, Михаил Викторович (1951−2023), был профессиональным футболистом. Мать, Татьяна Николаевна (род. 1950), — знаменитая баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка (1976, 1980), работала тренером.
В 2008 году Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ныне Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва).
Клубная карьера.
С 8 лет Александр Овечкин занимался в хоккейной секции, с 12 лет — в спортивной школе клуба «Динамо». Игровая позиция — нападающий.
В 2000 году был переведен в состав взрослой команды «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне-2001/02. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России-2003/04.
В июне 2004 года Александр Овечкин был выбран на драфте НХЛ (ежегодном мероприятии, заключающемся в передаче прав на молодых хоккеистов, соответствующих определенным критериям отбора, командам лиги) клубом «Вашингтон» под первым номером (до этого из россиян первый номер драфта получал только Илья Ковальчук в 2001 году). В связи с тем, что в НХЛ сезон-2004/05 был отменен из-за локаута (приостановки игр), Овечкин остался еще на один год в московском «Динамо». В том сезоне нападающий помог команде выиграть чемпионат России.
По окончании локаута летом 2005 года Александр Овечкин подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном». В первом же своем матче в НХЛ 5 октября 2005 года сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона получил приз как лучший новичок лиги.
В начале 2008 года хоккеист подписал новое соглашение с «Вашингтоном», сумма его контракта стала рекордной в истории НХЛ ($124 млн на 13 лет). По итогам регулярного чемпионата-2007/08. команда впервые с 2003 года вышла в плей-офф. С тех пор «Вашингтон» ежегодно попадал в плей-офф, исключением стали лишь сезоны-2013/14 и 2022/23.
С 2010 года россиянин является капитаном «Вашингтона».
Начало сезона-2012/13 в связи с новым локаутом в НХЛ он провел в московском «Динамо», сыграл 31 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В январе 2013 года локаут завершился, и нападающий вернулся в США. После отъезда Овечкина, весной 2013 года, «Динамо» выиграло главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.
В 2018 году Александр Овечкин стал обладателем главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли: в финальной серии «Вашингтон» победил «Вегас» со счетом 4−1. Овечкин был удостоен «Конн Смайт трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф.
В 2021 году он заключил с клубом новое соглашение ($47,5 млн на 5 лет).
Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (рекорд лиги; 2008, 2009, 2013−2016, 2018−2020), один раз — лучшим бомбардиром (2008).
6 апреля 2025 года Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил рекорд лиги по этому показателю, превзойдя достижение канадского форварда Уэйна Гретцки (894 шайбы), державшееся с 1999 года. К настоящему времени на счету Овечкина 923 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф.
Карьера в сборной России.
Александр Овечкин становился призером чемпионатов мира среди юниорских (серебро в 2002 году, бронза в 2003-м) и молодежных сборных (золото в 2003 году, серебро в 2005-м).
В составе взрослой сборной России нападающий дебютировал в 2003 году в возрасте 17 лет. Он принимал участие в трех Олимпиадах (2006 — Турин, Италия; 2010 — Ванкувер, Канада; 2014 — Сочи) и 13 чемпионатах мира. На счету Овечкина три титула чемпиона мира (2008, 2012, 2014), он два раза выигрывал серебро (2010, 2015) и четыре раза — бронзу турнира (2005, 2007, 2016, 2019).
Общественная деятельность.
В ноябре 2017 года Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin team («Команда Путина»).
С 2018 года является советником генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо».
В 2022 года вошел в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа Московской области.
Являлся послом чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Звания, награды.
Заслуженный мастер спорта РФ (2009).
Александр Овечкин награжден орденом Почета (2014), отмечен благодарностями президента РФ (2009, 2023).
Газета «Советский спорт» девять раз вручала Овечкину приз «Харламов трофи» — награду лучшему россиянину в НХЛ (2006−2010, 2014, 2015, 2018, 2025).
Семья.
Женат. Супруга — актриса и модель Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой. Сыновья — Сергей (род. 2018) и Илья (род. 2020).