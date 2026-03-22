Bild: в ФРГ пассажирский поезд наехал на оставленные на путях бетонные плиты

Согласно источнику, инцидент произошел в Рурской области в Германии. Поезд с пассажирами ехал из города Ахен в Хамм. В районе Камена машинист поезда заметил разложенные на путях бетонные плиты, начав экстренное торможение. Несмотря на это, избежать столкновения не получилось — поезд получил тяжелые повреждения и не смог продолжить путь.