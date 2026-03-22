Bild: в ФРГ пассажирский поезд наехал на оставленные на путях бетонные плиты

В Германии пассажирский поезд наехал на бетонные плиты, оставленные на путях неизвестными. Об этом сообщает издание Bild.
«Машинист и 309 пассажиров не пострадали», — сообщили представители правоохранительных органов.
Согласно источнику, инцидент произошел в Рурской области в Германии. Поезд с пассажирами ехал из города Ахен в Хамм. В районе Камена машинист поезда заметил разложенные на путях бетонные плиты, начав экстренное торможение. Несмотря на это, избежать столкновения не получилось — поезд получил тяжелые повреждения и не смог продолжить путь.
Согласно заявлению полиции, неизвестные намеренно положили плиты на пути. Не исключается также совершение противоправных действий по политическим мотивам.
