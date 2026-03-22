В поселке Темерницком под Ростовом выставили на продажу агропредприятие

В поселке Темерницком под Ростовом-на-Дону выставили на продажу агропредприятие. Объект оценили в 1,2 млрд рублей, сообщает «Город N».
По информации издания, детали опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями. Речь идет о действующем предприятии, работающем в сфере растениеводства.
Продаются земля, здания и сооружения, а также парк техники в 40 машин и тракторов. Продавец заявил, что производство рентабельное и ежегодно реализует 10−12 тысяч тонн продукции. Годовая выручка превышает 200 млн рублей.
«Город N» также приводит статистику областных властей. Говорится, что производством сельхозпродукции в регионе занимаются 1,1 тысячи организаций, около 7,4 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также 544,6 тысячи личных подсобных хозяйств.
