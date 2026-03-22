Агроном Лагута: цветы на грядках защитят урожай от вредителей

Сберечь урожай от вредителей помогут не только опасные химикаты, но и самые обычные цветы. О том, какие растения следует посадить вблизи грядок, рассказал aif.ru агроном Павел Лагута.
— Бархатцы сдерживают колорадского жука, календула подавляет грибковые болезни. Даже ромашка, привычная полевым просторам, помогает огородным культурам лучше развиваться. Цветы выполняют и ещё одну роль — кормят полезных насекомых. Чем больше цветов на грядке, тем меньше химии понадобится для защиты урожая, — считает эксперт.
Агроном также посоветовал не сажать рядом культуры из одного семейства, так как у них одинаковые болезни и вредители. Таким образом, если страдает одна культура, есть риск гибели растений на соседней грядке.
Телеканал «Царьград» рассказал о необычном методе защиты огорода от вредителей с помощью обычных металлических ложек. Этот способ помогает удерживать влагу, улучшать температурный режим почвы и отпугивать подземных вредителей.
Life.ru отметил, что защитить урожай от испанских слизней, которые появились в России, можно с помощью либо химических веществ, либо острого перца.