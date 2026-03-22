Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск инфаркта и инсульта

Продукты глубокой переработки повышают риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 67%, показало исследование, опубликованное в журнале JACC: Advances.
В работе приняли участие более 6800 человек в возрасте от 45 до 84 лет без диагностированных болезней сердца. Ученые анализировали их рацион и состояние здоровья.
К ультрапереработанным продуктам относятся чипсы, колбасы, сладкие напитки, готовые блюда и завтраки быстрого приготовления.
Выяснилось, что у людей, которые употребляли более девяти порций таких продуктов в день, риск серьезных сердечно-сосудистых событий был на 67% выше по сравнению с теми, кто ел их редко.
Также установлено, что риск увеличивается постепенно: каждая дополнительная порция в день повышает вероятность неблагоприятных исходов примерно на 5%.
Этот эффект сохранялся даже после учета калорийности питания, а также таких факторов, как ожирение, диабет и гипертония.
Ученые отмечают, что механизмы влияния до конца не изучены. Предполагается, что такие продукты способствуют воспалению, накоплению висцерального жира и нарушению обмена веществ.
Авторы подчеркивают, что исследование основано на самооценке питания, однако его результаты совпадают с предыдущими данными. В качестве меры снижения риска рекомендуется уменьшить долю ультрапереработанной пищи и отдавать предпочтение менее обработанным продуктам.
