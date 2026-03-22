Военный эксперт Анпилогов: 48-часовой ультиматум США не изменит позицию Ирана

Президент фонда исторических исследований «Основание» военный эксперт Алексей Анпилогов ответил, что будет, когда истечет срок ультиматума, объявленного Дональдом Трампом Ирану. Глава США озвучил, что у Ирана есть 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае, все иранские электростанции будут уничтожены. Тегеран в ответ пригрозил нанести удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе.