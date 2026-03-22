Военный эксперт Анпилогов: 48-часовой ультиматум США не изменит позицию Ирана

Эксперт отметил, что США и Израиль исчерпали возможности для эскалации конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент фонда исторических исследований «Основание» военный эксперт Алексей Анпилогов ответил, что будет, когда истечет срок ультиматума, объявленного Дональдом Трампом Ирану. Глава США озвучил, что у Ирана есть 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае, все иранские электростанции будут уничтожены. Тегеран в ответ пригрозил нанести удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе.

По мнению аналитика, у США и Израиля закончились реальные возможности для эскалации конфликта, а вот Тегеран их имеет и демонстрирует, повышая градус противостояния.

Пока переговоры невозможны — позиции сторон несовместимы: Иран готов продолжать конфликт, а вот США уже столкнулись с проблемами.

— Американцы вынужденно переходят к более осторожному нанесению ударов, поскольку выбита вся инфраструктура передового базирования, включая базы в странах Залива, — отмечает эксперт в беседе с Абзацем.

Уже сейчас авианосцы ушли подальше, что ставит под вопрос эффективность морской авиации.

Авиация США так же несет потери, что доказывает: Иранская ПВО хоть и ослаблена, но не выбита.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше