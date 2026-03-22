Военный эксперт Анпилогов: 48-часовой ультиматум США не изменит позицию Ирана

Президент фонда исторических исследований «Основание» военный эксперт Алексей Анпилогов ответил, что будет, когда истечет срок ультиматума, объявленного Дональдом Трампом Ирану. Глава США озвучил, что у Ирана есть 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае, все иранские электростанции будут уничтожены. Тегеран в ответ пригрозил нанести удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе.
По мнению аналитика, у США и Израиля закончились реальные возможности для эскалации конфликта, а вот Тегеран их имеет и демонстрирует, повышая градус противостояния.
Пока переговоры невозможны — позиции сторон несовместимы: Иран готов продолжать конфликт, а вот США уже столкнулись с проблемами.
— Американцы вынужденно переходят к более осторожному нанесению ударов, поскольку выбита вся инфраструктура передового базирования, включая базы в странах Залива, — отмечает эксперт в беседе с Абзацем.
Уже сейчас авианосцы ушли подальше, что ставит под вопрос эффективность морской авиации.
Авиация США так же несет потери, что доказывает: Иранская ПВО хоть и ослаблена, но не выбита.