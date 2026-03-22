Усталость и тяга к сладкому: врач перечислила симптомы опасного состояния

Нарушение обмена веществ, которое медики называют метаболическим синдромом, буквально разрушает организм изнутри, при этом, не имея специфических симптомов. Какие признаки могут указывать на синдром, сообщила в разговоре с корреспондентом RuNews24.ru врач-терапевт Елена Минеева.
— Нарушение обмена веществ не болит в привычном смысле слова. Первые звоночки — это усталость после еды, тяга к сладкому, скачки давления, небольшая одышка. Очень многие, заметив лишний вес, начинают лечить себя сами, но резкое ограничение калорий дает краткосрочный эффект, — отметила доктор.
Медик объяснила, что при метаболическом синдроме у клеток организма снижается чувствительность к инсулину, что провоцирует задержку натрия и воды, сужает сосуды и заставляет печень перерабатывать лишние углеводы в жир.
KP.RU отметил, что случаи истинного замедления метаболизма могут быть при определенных гормональных нарушениях, но они достаточно редкие. И ожирение связано совсем не с ним. А с тем, что человек тратит мало времени на обычную рутинную физическую нагрузку.