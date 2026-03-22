Лукашенко рассказал, что увлекался поэзией и подражал Есенину

Александр Лукашенко получил в подарок от губернатора Рязанской области Павла Малкова издание стихов Сергея Есенина.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в прошлом увлекался поэзией и подражал Сергею Есенину. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Беларусь1».

Во время встречи 16 марта губернатор Рязанской области Павел Малков подарил Александру Лукашенко издание стихов Сергея Есенина — уроженца региона, которому в 2025 году исполнилось бы 130 лет.

«Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал», — рассказал лидер Белоруссии.

Он также отметил высокое качество издания и добавил, что книга будет храниться в музее во Дворце Независимости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что после того, как его назначили министром иностранных дел в 2004 году, стал писать стихотворения только на юбилеи друзей.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше