Лукашенко рассказал, что увлекался поэзией и подражал Есенину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в прошлом увлекался поэзией и подражал Сергею Есенину. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Беларусь1».
Во время встречи 16 марта губернатор Рязанской области Павел Малков подарил Александру Лукашенко издание стихов Сергея Есенина — уроженца региона, которому в 2025 году исполнилось бы 130 лет.
«Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал», — рассказал лидер Белоруссии.
Он также отметил высокое качество издания и добавил, что книга будет храниться в музее во Дворце Независимости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что после того, как его назначили министром иностранных дел в 2004 году, стал писать стихотворения только на юбилеи друзей.