В Волгограде полиция ищет живодеров после зверского убийства собак

В Волгограде полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными. Живодеров ищут в Советском районе. Накануне местные жители нашли в поселке Горьковском разбросанные по дороге тела животных, над трупами которых еще и жестоко поиздевались.
— По данному факту правоохранителями назначена проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — заявили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Тела бездомных собак живодеры не стали прятать. Напротив, демонстративно оставили на всеобщее обозрение.