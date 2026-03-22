В Запорожье в память о теракте в «Крокусе» выложили надпись из 1 тыс. свечей

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Жители Запорожской области почтили память жертв террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», участники акции выложили 1 тыс. свечей, создав огненную композицию «Крокус, помним». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.