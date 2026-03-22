Москвичей предупредили о заморозках в ночь с 22 на 23 марта

Март может стать месяцем-рекордсменом по количеству солнечных дней. Весна пришла строго по календарю и от снежного покрова в центральной части страны почти ничего не осталось. Синоптики прогнозируют, что к апрелю в Москве снега может не быть вовсе.
И тем не менее, расслабляться еще рано, в ночные часы ожидаются морозы. Например, в ночь на 23 марта синоптики Гидрометцентра прогнозируют заморозки, при этом погода будет малооблачной, без осадков.
В Москве температура воздуха снизится до 3−5 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 8 градусов, осадков не будет, сообщает Ридус.
В связи с перепадами температур, синоптики напоминают о желтом уровне погодной опасности. На дорогах может быть гололед, особенно в ночные и утренние часы. 23 марта днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.